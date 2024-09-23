Üye Girişi
Haberler

Kayseri'de Silahlı Kavga: Bir Kişi Öldü, 5 Gözaltı

Kayseri'de Silahlı Kavga: Bir Kişi Öldü, 5 Gözaltı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de iki grup arasında yaşanan silahlı kavgada 46 yaşındaki Ahmet Ersoy hayatını kaybetti. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

KAYSERİ'de iki grup arasında çıkan, Ahmet Ersoy'un (46) öldürüldüğü silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Olay, gece saatlerinde Kocasinan ilçesi Saraybosna Mahallesi Haydarbey Sokak'ta meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada tabancayla vurulan Ahmet Ersoy ve İsmail Mete yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri, sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ersoy, kurtarılamadı.

6 çocuk babası Ahmet Ersoy'un cenazesi Kayseri Devlet Hastanesi morgundaki otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak toprağa verildi. İsmail Mete tedavi sonrası taburcu edilirken, polis, kavgaya karışan Necip T., Musa Ş., Recep A., Ömer Ş. ve Abdurrahman T.'yi yakaladı. Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yerel Haberler Ahmet Ersoy Politika 3-sayfa Kayseri Güncel Hukuk Kavga

İsrail'den Lübnan'a saldırı! 182 ölü, 700'den fazla yaralı var

İsrail bomba yağdırıyor: 182 ölü, 700'den fazla yaralı

 Polisimizi şehit eden alçağa 'Pişman mısın?' diye soruldu, dudaklarından tek cümle döküldü

O alçağa "Pişman mısın?" diye soruldu, dudaklarından tek cümle döküldü

 CHP kurmayları Ekrem İmamoğlu için toplanıyor

CHP, İmamoğlu için toplanıyor
Narin'in abisinin kolundaki izler kime ait? Adli Tıp raporu açıklandı

Narin'in abisinin kolundaki izler kime ait? Adli Tıp raporu açıklandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karadut konusu ne, Karadut dizisi ne anlatıyor? ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Manavgat, Serik 23-24 Eylül 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Karadut CANLI İzle! Karadut 1. Bölüm ATV kesintisiz HD izleme linki var mı? İZSU İzmir su kesintisi! 23-24 Eylül Bornova, Karabağlar, Çiğli su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, İslahiye, Nurdağı 23-24 Eylül Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? CANLI maç izle! (BEIN SPORTS) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Gaziantep FK Trabzonspor maçı nereden izlenir? Recep İvedik 7 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Recep İvedik 7 filmi ne zaman, nerede çekildi? Koruyucu filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Koruyucu filmi ne zaman, nerede çekildi? 24 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Kova, Akrep, İkizler, Aslan burcu yorumu! 24 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul barajlarında son durum nedir? Yağışlar barajları ne kadar doldurdu? Asım Pars neden intihar etti? Asım Pars kimdir?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });