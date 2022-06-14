Kayseri'de şiddetli yağmur, ekili arazide 2,5 kilometre yarık oluşturdu - Haberler

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Kayseri'de şiddetli yağmur, ekili arazide 2,5 kilometre yarık oluşturdu

Demirören Haber Ajansı - Metin Değirmenci - Güncel
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Kayseri'de şiddetli yağmur, ekili arazide 2,5 kilometre yarık oluşturdu

KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesinde 2 gündür etkili olan şiddetli yağışlar sonrası ekili arazide 2,5 kilometre uzunluğunda yarık oluştu.

KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesinde 2 gündür etkili olan şiddetli yağışlar sonrası ekili arazide 2,5 kilometre uzunluğunda yarık oluştu. Jeoloji Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Mustafa Umut Özdemir, "Yarıkların meydana geldiği arazi sel yatağı olabilir" dedi.

Yeşilhisar'da son 2 günde kuvvetli yağmurlar etkili oldu. Derelerden taşan sular, ekili arazilere zarar verdi. Fatih Mahallesi Boztepe mevkisinde Ahmet Harmancı (52) ve diğer çiftçilere ait arazilerde yarıklar meydana geldi. Arazilerde ekili pancar, yonca ve ayçiçeği zarar gördü. Arazilerin birinde 2,5 kilometre uzunluğunda, 3 metre derinliğinde ve 2 metre genişliğinde yarık oluştuğu görüldü.

Ahmet Harmancı, "İlçemizin merkezinde bulunan arazimizde bu şekilde yarık meydana geldi. Biz Konya Ovası'nda çöken obruklardan baz alarak burada da obruk olduğunu düşünüyoruz ancak ne olduğunu bilmiyoruz. Mahsullerimiz ortadan yarıldı. Çiftçilerimiz perişan. İşçilerimiz çalışamıyor. Burada yaklaşık 3 metrelik derinlik var. Bunun uzunluğu 2,5 kilometre civarında bulunuyor. Biz sadece obruğa benzetiyoruz ama obruk olup olmadığını bilmiyoruz" diye konuştu.

Jeoloji Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Mustafa Umut Özdemir ise "Yeşilhisar ilçesinde meydana gelen yarıklar obruk ya da depremden dolayı kaynaklanmamış. Bölgede meydana gelen sağanak yağmur arazilerde yarıkların oluşmasına neden olmuş. Yarıkların meydana geldiği arazi sel yatağı olabilir" dedi.


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Demirören Haber Ajansı / Metin Değirmenci - Güncel

Ahmet Harmancı Umut Özdemir Yeşilhisar Güncel Haberler

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