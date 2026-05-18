Kayseri'de sağanak sele dönüştü; yollar göle döndü

KAYSERİ'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak sele dönüştü. Yol kenarlarındaki su birikintileri nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte zor anlar yaşadı.

Kentte akşam saatlerinde başlayan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Kısa sürede şiddetini artıran yağış, kentin çeşitli noktalarında sele neden oldu. Birçok bölgede alt geçitlerde su birikintileri oluştu. Kanalizasyonların taşması sonrası kavşaklarda yollar göle döndü. Melikgazi ilçesi Gesi Fatih Mahallesi'nde de aşırı yağışlar sonrası kanalizasyon hattı taştı. Kavşaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle trafikle ilerlemekte zor anlar yaşadı. Yetkililer, ani su baskınlarına karşı vatandaşları uyardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı