Kayseri'de Paydaş ve Sosyal Ağ Haritalama Çalıştayı düzenlendi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, AB destekli PVSmile Projesi kapsamında Paydaş ve Sosyal Ağ Haritalama Çalıştayı yapıldı. Çalıştayda Develi-Epçe pilot bölgesinde yerel enerji modeli ve işbirliği süreçleri ele alındı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği destekli PVSmile Projesi kapsamında yürütülen Paydaş ve Sosyal Ağ Haritalama Çalıştayı'nda, Develi-Epçe pilot bölgesine yönelik yerel enerji modeli, işbirliği ve teknik süreçler ele alındı.

Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Toplantı Salonu'nda düzenlenen çalıştaya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Türkmen, Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanı Abdullah Avan, Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yasin Harmancı ve çok sayıda paydaş temsilcisi katıldı.

Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanı Avan, konuşmasında, Büyükşehir Belediyesi olarak ortakları arasında yer aldıkları ve Avrupa Birliği'nin en prestijli programlarından biri olan Horizon Europe kapsamında yürütülen PVSmile Projesi'nin kendileri için sadece bir proje olmadığını belirtti.

Bu projenin, şehirlerin geleceğine dair güçlü bir vizyonun, çevresel sorumluluğun ve uluslararası dayanışmanın somut bir göstergesi olduğunu vurgulayan Avan, şunları kaydetti:

"Kayseri olarak bizler de sürdürülebilirlik, yenilenebilir enerji ve akıllı şehircilik alanlarında güçlü adımlar atmaya devam ediyoruz. Özellikle güneş enerjisi konusunda ülkemizin önemli potansiyellerinden birine sahip olan şehrimizin, bu tür uluslararası projelerde yer alması bizim için son derece kıymetlidir. Çünkü biliyoruz ki geleceğin güçlü şehirleri, enerjiyi sadece tüketen değil, üreten, yöneten ve sürdürülebilir hale getiren şehirler olacaktır."

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

