Kayseri'de öğrencilere meslekler tanıtıldı
Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında öğrencilere yönelik meslek tanıtım toplantısı düzenlendi.
Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında öğrencilere yönelik meslek tanıtım toplantısı düzenlendi.
Şehit Mehmet Erdoğan Ortaokulu'ndaki toplantıya, KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, Sıhhi Tesisatçılar Odası Başkanı Mehmet Faruk Vural, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Çiçek, okul müdürü Ali Ulaş, öğretmenler ve 8. sınıf öğrencileri katıldı.
Odaların çalışmaları ve işleyişi hakkında bilgilendirilen öğrencilere odalara kayıtlı meslekler tanıtıldı.