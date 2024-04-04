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Kayseri'de MHP'den Bünyan, Özvatan ve Sarıoğlan ilçelerinde belediye başkanları mazbatalarını aldı

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Kayseri'de MHP'den Bünyan, Özvatan ve Sarıoğlan ilçelerinde belediye başkanlığına seçilen başkanlar mazbatalarını aldı.

MHP İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde belediye başkanı seçilen Bünyan'da Selahattin Metin, Özvatan'da Halit Demir ve Sarıoğlan'da Bekir Ayyıldırım'ın mazbatalarını alarak göreve başladığı belirtildi.

Cumhur İttifakı'nın Bünyan Belediye Başkan adayı Selahattin Metin'in 7 bin 565, Özvatan'da Halit Demir'in 1997 ve Sarıoğlan'da Bekir Ayyıldırım 3 bin 523 oyla yeniden belediye başkanı seçildiği ifade edildi.

MHP'nin seçimlerde en yüksek oy oranına Özvatan Belediye Başkanı Demir'in yüzde 70,14'le ulaştığı kaydedildi.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: AA / Güncel

Bekir Ayyıldırım Halit Demir Sarıoğlan Kayseri Özvatan MHP Politika Güncel Haberler

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