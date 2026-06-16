Haberler

Kayseri'de devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde köprüye çarparak devrilen kamyonun sürücüsü Ahmet D. olay yerinde hayatını kaybetti.

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde, köprüye çarpıp devrilen kamyonun sürücüsü yaşamını yitirdi.

Ahmet D'nin kullandığı 38 LU 253 plakalı kamyon, Oymaağaç Mahallesi'nde köprüye çarparak devrildi.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze, incelemenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin
CHP'nin başına geçen Kılıçdaroğlu, 3 lideri defterden sildi

Üç lideri defterden sildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yıldız Tilbe'den 'Siyonist kocamı dövmeye kalktı' iddiasına yanıt

"Siyonist kocamı dövmeye kalktı" iddiasına Yıldız'dan yanıt
TRT'de Dünya Kupası krizi! Spiker görevden alındı

TRT faturayı kesti! Bir anlık dalgınlığı çok pahalıya patladı
Torreira gözyaşlarıyla veda etti: Seni çok özleyeceğim

Onu daha önce böyle görmediniz! Sarılıp ağladı
Aşkın böylesi! Eski başbakan ve ünlü şarkıcı dudak dudağa

Aşkın böylesi! Eski başbakan ve ünlü şarkıcı dudak dudağa
TikTok'taki akım 15 yaşındaki kız çocuğunu hayattan kopardı

TikTok'taki akım 15 yaşındaki kız çocuğunu hayattan kopardı
Jhon Duran, Galatasaray ile anlaştı! İşte sözleşmesindeki özel madde

Galatasaray ile anlaştı! İşte sözleşmesindeki özel madde
Cumhurbaşkanlığı adaylık ofisi kapatıldı: İmamoğlu adayımız değil

Kılıçdaroğlu cephesinden cezaevindeki İmamoğlu'na ağır darbe