Kayseri'de devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde köprüye çarparak devrilen kamyonun sürücüsü Ahmet D. olay yerinde hayatını kaybetti.
Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde, köprüye çarpıp devrilen kamyonun sürücüsü yaşamını yitirdi.
Ahmet D'nin kullandığı 38 LU 253 plakalı kamyon, Oymaağaç Mahallesi'nde köprüye çarparak devrildi.
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze, incelemenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Kaynak: AA / Esma Küçükşahin