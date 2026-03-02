Haberler

Kayseri'de kaçakçılık operasyonlarında 47 zanlı yakalandı

Kayseri'de düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında son bir ayda 47 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet tarafından yapılan aramalarda kaçak sigara, alkol, tütün, makaron, sikke ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında bir ayda düzenledikleri operasyonlarda, 47 zanlı ile aranan 77 kişiyi yakaladı.

Adreslerde yapılan aramada, çok sayıda kaçak sigara, alkol, tütün, makaron, sikke ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün
