Kayseri'de Sera OTB'nin altyapı çalışmaları devam ediyor

Kayseri'de Jeotermal Kaynaklı Sera Organize Tarım Bölgesi (OTB) projesinde atlyapı çalışmaları devam ediyor.

Kayseri Ticaret Borsasından (KTB) açıklamaya göre, borsasının öncülüğünde yürütülen projenin altyapı çalışmaları sürüyor.

Vali Gökmen Çiçek, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürü Osman Yıldız, Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, KTB Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış ile İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, Jeotermal Kaynaklı Sera Organize Tarım Bölgesini ziyaret ederek, altyapı çalışmalarını yerinde inceledi ve firma temsilcilerinden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Çiçek, Sera OTB'de çalışmaların hızla devam ettiğini görmenin mutluluk verici olduğunu belirtti.

Projede emeği geçenlere teşekkür eden Çiçek, "Kayseri Valiliği himayelerinde, Tarım ve Orman Bakanlığımızın destekleri ve KTB tarafından yürütülen proje çığ gibi büyüyor ve hızla devam ediyor. Nasıl bugün buradaki çalışmaları görüyorsak, bir yıl sonra inanıyorum ki burada 1500 çalışan istihdam edilmiş personelimizi, ihracat için yollara çıkan tırları, Kayseri ihracatının iki kat arttığını, sebze üretiminin olduğunu hep beraber göreceğiz." ifadesini kullandı.

Tarım Reformu Genel Müdürü Yıldız da projenin hayırlı olmasını temenni ederek, proje kapsamında üretilecek ürünlerin hem kente hem de ülkeye gelir sağlayacağını kaydetti.

KTB Yönetim Kurulu Başkanı Bağlamış ise altyapı çalışmalarının hızla devam ettiğini belirterek, kentin ihracat ve istihdamına katkı sağlayacak projenin hayata geçiyor olmasının kendilerini sevindirdiğini aktardı.