Haberler

Kayseri'de Jandarmadan Kaçak Sigara Operasyonu

Kayseri'de Jandarmadan Kaçak Sigara Operasyonu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri-Malatya kara yolunda yapılan yol kontrolünde 640 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi. Operasyonda tütün tespit köpeği kullanıldı.

Kayseri'de jandarma ekiplerince yapılan yol kontrolünde 640 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayseri- Malatya kara yolu Solaklar Mahallesi'nde uygulama gerçekleştirdi.

Durdurulan 3 ayrı tırda, çay ve tütün tespit köpeğinin desteğiyle iyapılan aramalarda 640 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda dünyaya seslendi! İsrail'e sert tepki

BM kürsüsünde bir kez daha hiçbir liderin yapamadığını yaptı
Gökçek'ten gece yarısı olay paylaşım: Hazır mısın Türkiye?

Gökçek'ten gece yarısı olay paylaşım: Hazır mısın Türkiye?
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Derin Talu isyan etti: Sütyen alamıyorum

Derin Talu'nun derdine bak: Sütyen alamıyorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.