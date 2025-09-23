Kayseri'de Jandarmadan Kaçak Sigara Operasyonu
Kayseri-Malatya kara yolunda yapılan yol kontrolünde 640 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi. Operasyonda tütün tespit köpeği kullanıldı.
Kayseri'de jandarma ekiplerince yapılan yol kontrolünde 640 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayseri- Malatya kara yolu Solaklar Mahallesi'nde uygulama gerçekleştirdi.
Durdurulan 3 ayrı tırda, çay ve tütün tespit köpeğinin desteğiyle iyapılan aramalarda 640 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.
Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Güncel