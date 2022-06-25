Kayseri'de işçi servisi devrildi: 9 yaralı
Demirören Haber Ajansı - Beyza Aydoğdu - Güncel
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KAYSERİ'nin Develi ilçesinde, işçilerin taşındığı servis minibüsünün şarampole devrildiği kazada, 9 kişi yaralandı.
KAYSERİ'nin Develi ilçesinde, işçilerin taşındığı servis minibüsünün şarampole devrildiği kazada, 9 kişi yaralandı.
Kaza, saat 07.00 sıralarında, Sindelhöyük Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 38 TE 668 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü ile araçtaki 8 fabrika işçisi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralıları hastanelere kaldırdı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Demirören Haber Ajansı / Beyza Aydoğdu - Güncel