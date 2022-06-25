Kayseri'de işçi servisi devrildi: 9 yaralı KAYSERİ'nin Develi ilçesinde, işçilerin taşındığı servis minibüsünün şarampole devrildiği kazada, 9 kişi yaralandı. KAYSERİ'nin Develi ilçesinde, işçilerin taşındığı servis minibüsünün şarampole devrildiği kazada, 9 kişi yaralandı. Kaza, saat 07.00 sıralarında, Sindelhöyük Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 38 TE 668 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü ile araçtaki 8 fabrika işçisi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralıları hastanelere kaldırdı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Demirören Haber Ajansı / Beyza Aydoğdu - Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kayseri'de işçi servisi devrildi: 9 yaralı - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.