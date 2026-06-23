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Kayseri'de iş insanının öldürülmesine ilişkin 6 sanığın yargılanmasına başlandı

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Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde iş insanı Mustafa Yerli’nin silahla öldürülmesine ilişkin 1’i tutuklu 6 sanığın yargılanmasına başlandı. Sanık E.T., maktulle aralarında husumet olduğunu ve olay anında kendisini savunduğunu öne sürdü. Mahkeme, tutuklu sanığın cezaevinde kalmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde iş insanı Mustafa Yerli'nin silahla öldürülmesine ilişkin haklarında dava açılan 1'i tutuklu, 6 sanık hakim karşısına çıktı.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanık E.T, tutuksuz sanıklar E.T, B.Ö, E.D, H.B, T.Ö. ve taraf avukatları ile maktul Mustafa Yerli'nin yakınları hazır bulundu.

Tutuklu sanık E.T, savunmasında maktulü tanıdığını ve aralarında geçmiş yıllarda yaşanan olaylardan dolayı husumet olduğunu belirtti.

Sanık E.T, olay günü akşam saatlerinde Akin Mahallesi'ne gitmek için yakınlarıyla yola çıktığını bu sırada mavi bir aracın trafikte bir süre kendilerini takip ettiğini ileri sürdü.

Aradan geçen bir sürenin ardından maktulün otomobili ve mavi araçla tekrar karşılaştığını anlatan sanık E.T, savunmasına şöyle devam etti:

"Olay günü maktul arabamın arkasından küfür ederek geldi. Bunun üzerine silahı alarak araçtan indim, ben de ona küfür ettim. O bana yumrukla vurdu, ben de vurdum. O esnada maktul elini beline attı, 'silah sıkacak' dedim. Ben de silahı çıkartıp sıktım, daha sonra 3-4 kez ateş ettim. Aramızda 2-3 metre mesafe vardı. Ben ateş ettikten sonra bir kişinin caminin oradan kaçtığını gördüm. Daha sonra arabaya binip kaçayım mı diye düşündüm."

Olaydan önce oğlunun yanına gelmediğini ve aralarında herhangi fiziki temas olmadığını savunan sanık E.T, yaşanan olaydan dolayı pişman olduğunu belirterek, mahkeme heyetinden tutuksuz yargılanma talebinde bulundu.

Sanık E.T'nin oğlu tutuksuz sanık E.T. ise çiftçilikle uğraştığını ve olay günü 2-3 el silah sesi duyduğunu anlattı.

Silah sesi duyulan yere gittiğinde bir kişinin yerde yattığını gördüğünü ve olay yerinde sadece babasını gördüğünü ifade eden sanık, babası ve silahla temasının olmadığını ileri sürdü.

Diğer tutuksuz sanıklar da savunmalarında olayı görmediklerini, olayın ardından kaçan E.T'yi yaralı bir şekilde gördüklerini ifade etti.

Maktulün ağabeyi Bünyamin Yerli de tutuklu sanık E.T'nin galerisinin olduğu yol üzerinde depolarının bulunduğunu bu nedenle araçların yolda karşılaşabileceğini belirtti.

Kardeşinin kesinlikle silah taşımadığını ifade eden Yerli, sanıklardan şikayetçi olduklarını belirterek cezalandırılmalarını talep etti.

5 tanığın dinlendiği duruşmada sanık avukatları duruşmadaki bazı eksik hususların giderilmesini talep ederken, müşteki avukatları ise sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Duruşma savcısı suçun vasıf ve mahiyetinin göz önünde bulundurularak sanık E.T'nin tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık E.T'nin tutukluluk halinin devamına karar verip, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Kocasinan ilçesindeki Akin Mahallesi'nde, 19 Ekim 2025'te, iş insanı Mustafa Yerli silahlı saldırıya uğramış, olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Soruşturma kapsamında, olayın ardından kaçan şüpheli E.T'nin de aralarında olduğu 6 kişi gözaltına alınmış, E.T. tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Tunahan Akgün
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