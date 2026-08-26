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Eski muhtar silahlı kavgada hayatını kaybetti

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Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde husumetlisi tarafından silahla vurulan eski muhtar kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde husumetlisi tarafından silahla vurulan eski muhtar kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kapuzbaşı Mahallesi'nde eski muhtar Selahattin Şahin (52) ile husumetli olduğu komşusu M.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda M.A. tüfekle ateş ederek Şahin'i yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şahin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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