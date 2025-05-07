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Kayseri'de Hürmetçi Sazlığı'nda Aileyi Tehdit Eden 3 Sanığa Hapis Cezası İstemi

Kayseri'de Hürmetçi Sazlığı'nda Aileyi Tehdit Eden 3 Sanığa Hapis Cezası İstemi
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Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, Hürmetçi Sazlığı'nda fotoğraf çekmek isteyen bir aileyi tehdit eden 3 sanık hakkında hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı. Sanıklar arasında 55 yaşındaki A.K., 69 yaşındaki B.K. ve 19 yaşındaki M.B.D. yer alıyor. İddianamede sanıklara çeşitli suçlardan toplamda 10 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Kayseri'de Hürmetçi Sazlığı'ndaki atlarla fotoğraf çektirmek isteyen aileyi tehdit ettikleri öne sürülen 3 sanık hakkında hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının, bir ailenin tehdit edildiği "Hürmetçi Sazlığı'nda zorbalık" başlığıyla sosyal medyada yapılan paylaşımla ilgili yürüttüğü soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianame, 16. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, A.K hakkında, "hakaret", "birden fazla kişi ile tehdit" ve "mala zarar verme" suçlarından 10 yıla kadar, B.K. ve M.B.D. hakkında ise "mala zarar verme" ve "birden fazla kişi ile tehdit" suçlarından 8'er yıla kadar ceza istendi.

Sanık A.K. iddianamede, "Zorla alana girmek istediler. 'Alana girmek yasak, çıkın. Bugün olmaz, başka zaman gelin. Beklerseniz de 1 saat sonra yardımcı olurum.' dedim. Hakaret ya da tehdit etmedim." ifadelerini kullandı.

Öte yandan suça sürüklenen çocuk O.K. hakkında 2. Çocuk Mahkemesinde kamu davası açıldığı öğrenildi.

Olay

Kayseri'de Hürmetçi Sazlığı'nda bir ailenin tehdit edildiği "Hürmetçi Sazlığı'nda zorbalık" başlığıyla sosyal medyada yapılan paylaşımla ilgili 2 Ekim 2024'te gözaltına alınan A.K. (55), B.K. (69), M.B.D. (19) ve suça sürüklenen çocuk O.K, sevk edildikleri hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Hacılar Kaymakamlığı ise atları sadece çekim için kullandığı ve bakım yapmadığı gerekçesiyle A.K'ye 190 bin lira para cezası vermişti.

Kaynak: AA / Ramazan Kaya - Güncel
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