Kayseri'de Hayat Boyu Öğrenme Haftası Kutlandı

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinliklerle kutlandı.

Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) Sarıoğlan Sosyal Yaşam Merkezi'nde kent protokolünün katılımıyla gerçekleşen programda konuşan KAYMEK Müdürü İbrahim İştahlı, kurslara katılan 248 erkek ve 449 kadının sertifika aldığını belirtti.

İştahlı, Kursiyerlere 2023-2024 eğitim ve öğretim döneminde okuma yazma, aile okulu, hayvan yetiştiriciliği, yiyecek içecek hizmetleri, müzik ve gösteri sanatları, güvenlik hizmetleri, güzellik ve saç bakım hizmetleri, el sanatları teknolojisi ve din eğitimi gibi konularda eğitm verdiklerini kaydetti.

Programda kursiyerlerin yıl boyu yaptığı ürünler sergilendi.