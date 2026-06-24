Kayseri'de kepçenin altında kalan işçi öldü
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde belediyeye ait bir geri dönüşüm tesisinde çalışan 62 yaşındaki Fahrettin Ay, kepçenin altında kalarak yaşamını yitirdi.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir geri dönüşüm tesisinde kepçenin altında kalan işçi hayatını kaybetti.
Hasanarpa Mahallesi Bora Sokak'ta bulunan belediyeye ait geri dönüşüm tesisinde çalışan Fahrettin Ay (62), Ş.A'nın (39) kullandığı kepçenin altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. ?
Sağlık ekipleri, Ay'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Ay'ın cenazesi, cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Murat Asil