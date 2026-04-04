Kayseri'de İsrail'in Filistinli esirler hakkında idamı öngören yasa tasarısı protesto edildi.

İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) Kayseri Şubesi üyeleri, öğle namazının ardından Bürüngüz Cami önünde bir araya geldi.

MAZLUMDER Kayseri Şube Başkanı Abdullah Kaya, burada yaptığı açıklamada, son dönemde işgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan gelişmelerin, yalnızca bölgesel bir kriz değil, tüm insanlığın ortak değerlerini tehdit eden ağır bir insan hakları yıkımına dönüştüğünü söyledi.

Mescid-i Aksa'nın yalnızca Müslümanlar için kutsal bir ibadet mekanı değil, aynı zamanda tarihsel, kültürel ve insani bir miras olduğunu vurgulayan Kaya, şöyle konuştu:

"Mescid-i Aksa'nın 35 gündür kapalı tutulması ve İsrail Parlamentosunda Filistinli mahkumların idam edilmesine yönelik bir yasanın kabul edilmesi, sistematik bir baskı rejiminin açıkça savaş suçunu işlediğini göstermektedir. Bu kutsal mekanın haftalarca ibadete kapatılması, milyonlarca insanın din ve vicdan özgürlüğünün gasp edilmesi anlamına gelmektedir. Diğer taraftan İsrail Parlamentosunda kabul edilen ve Filistinli mahkumların idam edilmesine imkan tanıyan yasa, uluslararası hukukun en temel ilkelerini açıkça ihlal etmektedir. İşgal altındaki bir coğrafyada, adil yargılama mekanizmalarının bağımsızlığı ciddi şekilde tartışmalı iken, ölüm cezası gibi geri dönüşü olmayan bir yaptırımın yürürlüğe konulması, açıkça yaşam hakkının ihlalidir. Bu yasa, hukukun evrensel ilkeleriyle bağdaşmadığı gibi insanlık vicdanını da derinden yaralamaktadır."

Kaya, MAZLUMDER Kayseri Şubesi olarak Mescid-i Aksa'nın derhal ve koşulsuz şekilde ibadete açılmasını, Filistinli mahkumlara yönelik idam yasasının iptal edilmesini, işgal altındaki topraklarda yaşayan sivillerin temel hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınmasını ve uluslararası toplumun etkili ve bağlayıcı adımlar atmasını talep ettiklerini kaydetti.