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Kayseri'de FETÖ üyesi hükümlü yakalandı

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Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Muş'ta yargılandığı davada "terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Y'nin saklandığı adresi tespit etti. Sarız ilçesi Çavdar Mahallesi'ndeki ikamete düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlünün jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Muş'ta yargılandığı davada "terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Y'nin saklandığı adresi tespit etti.

Sarız ilçesi Çavdar Mahallesi'ndeki ikamete düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlünün jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Kayseri Sarız Muş Güvenlik Terör Hukuk Politika Güncel Haberler

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