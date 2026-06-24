Haberler

Kayseri'de evde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi

Kayseri'de evde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 2'si çocuk 4 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti. Yangın itfaiye tarafından kısa sürede söndürüldü, polis inceleme başlattı.

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 2'si çocuk 4 kişiye, sağlık ekibi müdahale etti.

Alınan bilgiye göre, Sahabiye Mahallesi Şair Abdullah Satoğlu Sokak'taki 4 katlı binanın giriş katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye erleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Yangın sırasında evde bulunan ve dumandan etkilenen anne, baba ve 2 çocuğa sağlık ekibi müdahale etti.

Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: AA / Tunahan Akgün
Trump: KAAN'da Ankara'nın istediği olacak

Trump resmen doğruladı: Ankara'nın istediği olacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İddia: Trump'ın Ankara ziyareti öncesi ABD Türkiye'ye jet motoru satacak

Türkiye uzun zamandır bekliyordu! ABD satışı kısa sürede yapacak
TBMM tarihinde bir ilk! Aktif görevdeki iki vekil sessiz sedasız evlendi

TBMM tarihinde bir ilk! Evlendiler

Akşehir Belediye Başkanı'ndan skandal hizmet! Yere Türk bayrağı çizdiler

Belediye başkanı bu rezilliği, "Başlıyoruz" diye duyurdu
5 yaşındaki Hamza'nın hayatını kaybettiği köpek saldırısında belediye başkanına soruşturma izni

5 yaşındaki Hamza'nın korkunç ölümünde, belediye başkanı hesap verecek
İsrail'den ABD'ye görülmemiş tehdit: Yakın gelecekte çatışma rotasına gireriz

Herkes şaşkın! İsrail'den ABD'ye savaş tehdidi: Yakın gelecekte...
Türkiye’nin hayalet köyüne Avrupa’dan akın akın göç başladı

Türkiye'nin hayalet köyüne dönüş! Avrupa'dan akın akın geliyorlar
Yatırımcı şokta! Altında korkulan oldu

Altında korkulan oldu