Kayseri'de erkek arkadaşını bıçakla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde tartıştığı erkek arkadaşını bıçakla öldüren sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Funda Z. (34), maktul Serkan Ceviz'in (20) annesi ve babası ile taraf avukatları hazır bulundu.

Funda Z, savunmasında, maktulle 2 yıl önce aynı fabrikada çalıştıklarını ve daha sonra aralarında duygusal birliktelik yaşandığını söyledi.

Maktulle 1,5 yıl kadar sevgili olduklarını ifade eden sanık, kendisinin önceki evliliklerinden 2 evladının olduğunu, yaşça büyük olmasından dolayı Serkan'ın ailesinin ilişkilerini onaylamadığını dile getirdi.

Maktulün Haziran 2025'te askere gittiğini ve o süreçte kendisini aldattığını öne süren Funda Z., onu bu yüzden tehdit ettiğini savundu.

Serkan Ceviz'in kendisiyle konuşmasından dolayı ailesiyle sıkıntılar yaşadığını iddia eden sanık, olay günü evine çağırdığı maktulle zaman geçirdiğini anlattı.

Aralarında yaşanan tartışmadan dolayı Ceviz'i bıçakladığını belirten Funda Z, "Maktul benden uzaklaşsın diye bıçağı bacağına saplamak istedim. Maktul daha sonra bıçaklandığını fark edince bana saldırdı. Aramızda boğuşma oldu. Çok korktum. Daha sonra bilinçsizce diğer bacağına bıçağı sapladım, yere düştü. Kendisine müdahale etmeye çalıştım fakat çeviremedim. Daha sonra ambulansı arayıp yardım istedim. Çok pişmanım. Ben böyle olacağını bilseydim kendisiyle hiç görüşmezdim. Çocuklarımı özledim." diye konuştu.

Müşteki anne Melek Ceviz de oğlunun sanıktan ayrılmak istediğini, ancak Funda Z'nin oğlunu 10 yaşındaki kardeşiyle tehdit ettiğini ileri sürdü.

Müşteki baba Osman Ceviz de sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Tanık beyanlarının ardından esas hakkındaki mütalaasını veren cumhuriyet savcısı, sanığın "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi.

Sanık avukatının esasa ilişkin savunmasını hazırlamak için süre talebini kabul eden mahkeme heyeti, Funda Z'nin tutukluluğunun devamına hükmederek, duruşmayı erteledi.

Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi'nde 11 Ocak'ta Funda Z. tartıştığı erkek arkadaşı Serkan Ceviz'i bıçakla yaralamış, olay yerine gelen sağlık ekipleri Ceviz'in hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Kaynak: AA