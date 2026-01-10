Haberler

Kayseri'de cezaevinden firar eden 2 hükümlü yakalandı

Kayseri'de cezaevinden firar eden iki hükümlü, özel harekat ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Hakkında ağır ceza bulunan A.O.G. ve İ.B. isimli firariler, saklandıkları evde yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kayseri'de cezaevinden firar eden 2 hükümlü, özel harekat ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, cezaevinden firar eden 2 hükümlünün kente geleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda özel harekat ekiplerinin desteğiyle şüphelilerin saklandıkları eve operasyon düzenleyen ekipler, hakkında "kasten öldürme" ve "ruhsatsız ateşli silahla mermileri satın alma ve bulundurma suçlarından 21 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.O.G. ile "silahlı yağma" suçundan 19 yıl 4 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.B.'yi yakaladı.

Evde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 3 tabanca şarjörü, 430 fişek ile 780 bin 385 lira ele geçirildi.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Tunahan Akgün - Güncel
