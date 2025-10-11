Kayseri'de Bıçaklı Kavga: 4 Yaralı

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bahçelievler Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Tarafların yakınlarının da dahil olduğu kavgada, olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

Kavgada bıçakla yaralanan ve isimleri öğrenilemeyen 4 kişi, sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kavgaya karışanların tespiti için çalışma başlattı.