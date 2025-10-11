Haberler

Kayseri'de Bıçaklı Kavga: 4 Yaralı

Kayseri'de Bıçaklı Kavga: 4 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bahçelievler Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Tarafların yakınlarının da dahil olduğu kavgada, olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

Kavgada bıçakla yaralanan ve isimleri öğrenilemeyen 4 kişi, sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kavgaya karışanların tespiti için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Tunahan Akgün - Güncel
Afganistan ve Pakistan arasında savaş an meselesi! Şiddetli çatışmalar yaşanıyor

İki Müslüman ülke arasında savaş an meselesi
Duyanlar çıldıracak! Sadettin Saran, takımın eski yıldızını istiyor

Duyanlar çıldıracak! Takımın eski yıldızının peşine düştü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ahlaksızlıkta son nokta: 22 kiloluk çuvaldan 13 kilo patates çıktı

Ahlaksızlıkta son nokta
Duyanlar çıldıracak! Sadettin Saran, takımın eski yıldızını istiyor

Duyanlar çıldıracak! Takımın eski yıldızının peşine düştü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.