Kayseri'de aranan 3 kadın yakalandı

Kayseri'de 'hırsızlık' suçundan aranan E.U. ve A.Ç. ile çeşitli suçlardan hüküm giymiş H.P. isimli kadın düzenlenen operasyonla yakalandı. H.P. çocuğuyla birlikte cezaevine götürülürken, diğer kadınlar da yanlarındaki çocuklarıyla adliyeye sevk edildi.

KAYSERİ'de, 'hırsızlık' suçundan aranan E.U. ve A.Ç. ile çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 20 yıl 8 ay 10 gün hapis cezası bulunan H.P. isimli kadınlar, düzenlenen operasyonla yakalandı. H.P. çocuğuyla cezaevine götürülürken, diğer 2 kadın da yine yanlarındaki çocuklarıyla adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık' suçundan aranan E.U. ve A.Ç. isimli kadınlar ile 'konut dokunulmazlığını ihlal etme', 'mala zarar verme' ve 'hırsızlık' suçlarından hakkında kesinleşmiş 20 yıl 8 ay 10 gün hapis cezası bulunan H.P. isimli kadının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda aranan 3 kadın, kaldıkları belirlenen evlere düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. H.P. işlemlerinin ardından yanında bulunan çocuğuyla cezaevine götürülürken, diğer kadınlar ise yine çocukları ile adliyeye sevk edildi.