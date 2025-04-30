Kayseri'de Apartman Dairesinde Yangın Çıktı

Kayseri'nin Talas ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü.

Mevlana Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki bir apartmanın 11'nci katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, dumandan etkilenen G.S. ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.