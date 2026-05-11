Haberler

Anneler Günü'nde aileler Kayseri'de pedal çevirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de Anneler Günü dolayısıyla gerçekleştirilen 'Çiçek Anneler Bisiklet Turu' etkinliği, anneleri ve bisiklet tutkunlarını bir araya getirdi. Etkinlikte duygularını paylaşan anneler, annelik duygusunu ve etkinliğin önemini vurguladılar.

KAYSERİ'de, Anneler Günü dolayısıyla 'Çiçek Anneler Bisiklet Turu' kapsamında, anneler ve bisiklet tutkunları şehir turu attı.

Kentte Anneler Günü kapsamında Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda 'Çiçek Anneler Bisiklet Turu' etkinliği düzenlendi. Etkinlikte çok sayıda aile bisikletleriyle şehir turuna katıldı. Kalabalık grup belirlenen güzergahta pedal çevirdi. Etkinliğe katılan annelerden Hilal Kazma (46), "4 çocuk annesiyim. Arkadaşlarımla biz daha önceki etkinliklerde de yer almıştık. Bu tür etkinliklere severek katılıyoruz. Bu tür etkinlikler olduğunda hemen arkadaşlarımla başvuru yapıyoruz. Böyle bir etkinlikte yer almaktan çok mutluyum. Anne olmak çok güzel bir duygu. Bu organizasyonda emeği geçen herkse bize hissettirdikleri için teşekkür ediyorum. Biz hala çocuğuz. Büyümedik. Anneyiz. Kendi annemin ve tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum. İyi ki varlar. Anneler Günü bir gün değil, her gün olmasını diliyorum. Sadece bir gün annelerin değeri bilinmemeli. Her gün değerimiz bilinsin istiyorum" dedi.

BİR ANNE DÜNYAYI DEĞİŞTİRİR

Etkinliğe katılan bir diğer anne Akasya Yüksel (41) de, " 2 çocuk annesiyim. Anne olmak çok güzel bir duygu. Böyle etkinlikler ve tüm anneleri temsil etmek çok güzel. Öncelikle kendi annemin arkadaşlarımın Anneler Günü'nü kutluyorum. İyi ki varlar. Bir anne dünyayı değiştirir. Daha önce Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde düzenlemiş olduğu bisiklet etkinliğine katılmıştım. Bugünde Anneler Günü için düzenledikleri etkinliğe katıldım. Bu tür etkinlikleri ve kadınları bir arda görmek bizi çok mutlu ediyor. Bu tür etkinliklerin devamını diliyoruz. Tüm annelerimiz özeldir. Tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum. İyi ki varlar. Hayat boyu mutlu olmalarını diliyorum" diye konuştu.

Haber-Kamera: Öykü GENÇ/KAYSERİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump İran'ın yanıtını beğenmedi: Kesinlikle kabul edilemez

Trump, İran'ın yanıtına bir kez daha burun kıvırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de ilk ayrılık belli oldu

İşte Fenerbahçe'deki ilk ayrılık
Süper Lig devinden ayrıldı, gittiği takımı 90+3'te attığı golle şampiyon yaptı

Süper Lig devinden ayrıldı, gittiği takımı 90+3'te attığı golle şampiyon yaptı
Ordulu başkanın 10 çocuk yapana araba vaadine berberden güldüren gönderme

10 çocuk yapana araba vaadine berberden güldüren gönderme
Süper Lig'e yükselen Amedspor şampiyonluk kupasını ''Diren ha'' şarkısı eşliğinde kaldırdı

Süper Lig'e yükselen Amedspor, kupasını o şarkı eşliğinde kaldırdı

Fenerbahçe'de ilk ayrılık belli oldu

İşte Fenerbahçe'deki ilk ayrılık
Anayasa değişti! Kim öldürülürse otomatik nükleer saldırı başlayacak

Dünyayı tedirgin eden anayasa değişikliği: Eğer kim öldürülürse...
Galatasaray bayrağını ezmek istemeyince saldırıya uğradı

Aracından inerek yoldaki bayrağı aldı kalabalığın hedefi oldu