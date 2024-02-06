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Kayseri'de Alkollü Kişi Sokakta Tartıştığı Kişiyi Bıçaklayarak Öldürdü

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Kayseri'de alkollü bir kişi, sokakta tartıştığı bir kişiyi bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından şüpheli ve yanındaki arkadaşı gözaltına alındı.

KAYSERİ'de alkollü Alican U., sokakta tartıştığı Bayram Yıldırım'ı (48) bıçaklayarak öldürdü. Alican U. ile yanındaki arkadaşı Sibel Y. gözaltına alındı.

Olay, saat 01.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi Yoğunburç Kavşağı'nda meydana geldi. Arkadaşı Sibel Y. ile alkol alan Alican U. ve sokakta karşılaştığı Bayram Yıldırım arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Yıldırım'ın değnek ile vururken Alican U. da yanındaki bıçakla onu yaraladı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yıldırım, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yıldırım, burada hayatını kaybetti. Alican U. ile Sibel Y. polis ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Bayram Yıldırım Adliye Cinayet Gözaltı Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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