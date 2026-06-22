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Kayseri'de ablasının eski eşine araçla çarpıp ölümüne sebep olan zanlı tutuklandı

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Kayseri Melikgazi'de ablasının eski eşi Serdar Coşkun'a otomobille çarparak ölümüne neden olan sürücü S.Ö. ve yanındaki arkadaşı S.T. tutuklandı.

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde ablasının eski eşine otomobille çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli ile yanında bulunan arkadaşı tutuklandı.

İddiaya göre, Bahçelievler Mahallesi Kadir Has Bulvarı'nda dün bir otomobilin çarptığı Serdar Coşkun (43), kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi'ne müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, aracı bir binanın otoparkında park edilmiş halde buldu.

Kimliği tespit edilen sürücü S.Ö. ile olay anında yanında bulunan arkadaşı S.T, ekiplerce yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan olayda yaşamını yitiren Serdar Coşkun'un, zanlılardan S.Ö'nün ablasının eski eşi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Murat Asil
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