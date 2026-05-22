Kayseri'de 52 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Kayseri'de hakkında 5 ayrı hırsızlık suçundan 52 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü K.Ç., polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, kentte arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda ekipler, hakkında 5 ayrı "hırsızlık" suçundan 52 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.Ç'yi (49) yakaladı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin