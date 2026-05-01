Kayseri'de 32 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Kayseri'de "kasten öldürme" suçundan hakkında 32 yıl 4 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince kentte arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda ekipler, "kasten öldürme" suçundan hakkında kesinleşmiş 32 yıl 4 ay 7 gün hapis cezası bulunan Ö.T'yi (36) yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Esma Küçükşahin