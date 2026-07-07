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Kayseri'de zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Kayseri'de zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik bir süre aksadı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

Gültepe Mahallesi Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı üzerinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kavşakta bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Murat Asil
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