Kayseri'de zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik bir süre aksadı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.
Gültepe Mahallesi Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı üzerinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kavşakta bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kaynak: AA / Murat Asil