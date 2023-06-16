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24 yıl hapis cezası bulunan kadın yakalandı

24 yıl hapis cezası bulunan kadın yakalandı

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KAYSERİ'de, 'Hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 24 yıl hapis cezası bulunan L.K. (29) isimli kadın, polis tarafından yakalandı.

KAYSERİ'de, 'Hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 24 yıl hapis cezası bulunan L.K. (29) isimli kadın, polis tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'Hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 24 yıl hapis cezası bulunan L.K. isimli kadının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda hükümlünün Kocasinan ilçesi Kayabaşı Mahallesi'ndeki adreste olduğu belirlendi. L.K., adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özge Zeynep Arık - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Güncel Haberler

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