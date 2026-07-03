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Kayseri'de 2 katlı evde yangın

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 2 katlı bir evin üst katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 30 dakikalık çalışmasıyla söndürüldü. Yangın sonucu ev kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAYSERİ'de 2 katlı evin üst katında çıkan yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.

Kocasinan ilçesi Argıncık Mahallesi 6220'nci Sokak'taki 2 katlı evin üst katında saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, evi kapladı. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonucu söndürüldü. Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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