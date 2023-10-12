KAYSERİ'de 2 hükümlü ve 1 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'uyuşturucu ticareti yapmak suçundan' hakkında kesinleşmiş 23 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü E.D. ile hakkında kesinleşmiş 7 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan M.K. ve çeşitli suçlardan aranan F.K.'nın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. 3 kişi, saklandıkları adreslerde yakalandı. Gözaltına alınan 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel