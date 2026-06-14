Haberler

Kayseri'de 17 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Kayseri'de 17 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de 'silahla tehdit' suçundan 17 yıl 4 ay 8 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü D.H.H., polis operasyonuyla yakalanarak cezaevine teslim edildi.

KAYSERİ'de 'silahla tehdit' suçundan hakkında kesinleşmiş 17 yıl 4 ay 8 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü D.H.H. (36), polisin operasyonu ile yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'Silahla tehdit' suçundan hakkında kesinleşmiş 17 yıl 4 ay 8 gün hapis cezası bulunan D.H.H.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda firari hükümlü, saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. Firari hükümlü D.H.H., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Dünya Kupası ilk şakasını İsviçre’ye yaptı! Yok böyle bir son

Dünya Kupası ilk şakasını yaptı! Yok böyle bir son
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kılıçdaroğlu düğmeye bastı: Pazartesi günü CHP’de hem atama hem de görevden alma operasyonu başlıyor

CHP'de yeni kriz yükleniyor: Dananın kuyruğu pazartesi kopacak!

Kırşehir'de son yılların en büyük afeti yaşandı

Son yılların en büyük sel felaketi! Şehir merkezi sular altında kaldı

İran lideri Hamaney'den ABD ile anlaşma sonrası ayaklanan halka 'milli birlik' çağrısı

Hamaney'den anlaşma sonrası ayaklanan İran halkına bir çağrı var
Rize'de arazi kavgası çifte Ööümle bitti: Akrabasını öldürüp kendi canına da kıydı

Arazi kavgası çifte ölümle bitti: Önce öldürdü sonra kafasına sıktı

En mutlu günleri kabusa döndü: Cephe hattındaki düğünde Rus intihar dronu patladı

Ne gelin ne damat bu günü unutmayacak! En mutlu günleri kabusa döndü

Dehşetin kaynağı bir polis memuru: Silahını çekip vatandaşlara tehditler savurdu

Görüntülerdeki bir polis memuru! Silahını çekti, sonrası dehşet
Şampiyonluk gitti, Ergin Ataman çıldırdı: Canlı yayında küfürler savurdu

Şampiyonluk gitti, Ergin Ataman çıldırdı: Bu s..tiğimin...