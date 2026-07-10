Kayseri'de 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
Kayseri'de hakkında 'hırsızlık' suçundan 10 yıl 5 ay 4 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan L.K. isimli firari, emniyet güçleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Kayseri'de 10 yıl 5 ay 4 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri hakkında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda hakkında "hırsızlık" suçundan 10 yıl 5 ay 4 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan L.K. (51) yakalandı.
Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Tunahan Akgün