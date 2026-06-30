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Kayseri'de hakkında 10 yıl 11 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı

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Kayseri'de, uyuşturucu ticareti ve hırsızlık suçlarından 10 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Ş.K., emniyet ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kayseri'de, hakkında 10 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" ve "hırsızlık" suçlarından 10 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.K. (37) yakalandı.

Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Murat Asil
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