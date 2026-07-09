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Kayseri'de son bir haftada 2 bin 619 kişiye trafik cezası

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Kayseri'de son bir haftada yapılan trafik denetimlerinde abartı egzoz, drift, makas atma, yüksek ses müzik gibi ihlaller nedeniyle 2 bin 619 sürücüye cezai işlem uygulandı.

KAYSERİ'de son bir haftada yapılan trafik denetimleri sonucu toplam 2 bin 619 sürücüye cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, abartı egzoz, drift, makas atma, yüksek ses müzik gibi kent genelinde kamu huzurunu bozan araçlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Son 1 haftada yapılan denetim ve ihbarlar sonucu 2 bin 619 kişiye cezai işlem uygulandı. Bu kapsamda, 53 sürücüye modifiyeli araç kullanmak, 31 kişiye abartı egzozla araç kullanmak, 169 sürücüye sürücü belgesiz veya sürücü belgesi geçersiz araç kullanmak, 174 kişiye sürücü belgesi geçici veya daimi geri alındığı halde araç kullanmak, 1 sürücüye makas atmak, 263 kişiye kırmızı ışık ihlali, 60 sürücüye alkollü araç kullanmak, 2 kişiye alkolmetreye üflememek, 121 sürücüye ışık donanımı ihlali, 1 kişiye drift atmak, bin 36 sürücüye yüksek sesle müzik dinlemek ve 708 kişiye de cep telefonu kullanmak suçundan cezai işlem uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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