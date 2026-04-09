Kaymakamın makam aracı ile çarpışan otomobilin sürücüsü toprağa verildi

Eskişehir'de meydana gelen kazada Günyüzü Kaymakamı Muhammed Raşit Kurt'un makam aracı ile çarpışan otomobilin sürücüsü Mehmet Ali Tümer hayatını kaybetti. Kazada Kaymakam Kurt ve şoförü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

ESKİŞEHİR'de Günyüzü Kaymakamı Muhammed Raşit Kurt'un makam aracı ile çarpışan otomobilin sürücü Mehmet Tümer (63), toprağa verildi.

Kaza, önceki gece Sivrihisar ilçesi Hamamkarahisar mevkisinde meydana geldi. Günyüzü Kaymakamı Muhammed Raşit Kurt'un içerisinde bulunduğu Muhammet Kömürcü yönetimindeki 26 AA 112 plakalı makam aracı ile karşı yönden gelen Mehmet Ali Tümer idaresindeki 26 HE 018 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Kaymakam Kurt ile şoförü Kömürcü yaralanırken, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Tümer hayatını kaybetti.

Mehmet Ali Tümer için Odunpazarı ilçesindeki Ziyapaşa Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye, Tümer ailesinin yakınları ve dostları katıldı. Mehmet Ali Tümer, cenaze namazının ardından Asri Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Öte yandan kazada yaralanan Kaymakam Muhammed Raşit Kurt ve şoförü Muhammet Kömürcü'nün hastanede tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Elimiz tetikte, Lübnan yalnız değil

Ateşkesle ilgili dünyayı titreten sözler: Ellerimiz tetikte
İran: Müzakere heyetimiz barış görüşmeleri için İslamabad'a gidecek

İran, barış masasında yer alacak mı? Beklenen açıklama geldi
Bekçi olmanın şartları değişti

Bekçi olmanın şartları değişti
Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki gözaltına alındı

Mesai yok, maaş var! Belediye başkanı gözaltına alındı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan 'ara seçim' çıkışı: Kararı TBMM Genel Kurulu verecektir

Erdoğan "Gündemimizde yok" dedi, Kurtulmuş açık kapı bıraktı

Kağıda not düştü! İşte ailesini katleden uzman çavuşun kızının ilk sözleri

Kağıda not düştü! İşte ailesini katleden uzman çavuşun kızının ilk sözleri
Bekçi olmanın şartları değişti

Bekçi olmanın şartları değişti
Kız öğrenciyi ''Çok ateşlisin'' diyerek taciz etti, salondakiler kahkaha attı

Kız öğrenciyi ''Çok ateşlisin'' diyerek taciz etti, salondakiler güldü
Mia Khalifa ağlayarak konuştu: Gözlerimizin önünde bir soykırım yaşanıyor

Ağlayarak konuştu: Gözlerimizin önünde bir soykırım yaşanıyor