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Kaymakam Yılmaz Sinanköy'de Vatandaşlarla Buluştu

Kaymakam Yılmaz Sinanköy'de Vatandaşlarla Buluştu
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Lalapaşa Kaymakamı Bahadır Yılmaz, Sinanköy köyünde ziyaretler gerçekleştirerek vatandaşların sorunlarını dinledi ve köydeki çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Lalapaşa Kaymakamı Bahadır Yılmaz, ilçeye bağlı Sinanköy köyünde ziyaretlerde bulundu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, köy kahvehanesinde vatandaşlarla buluşan Kaymakam Yılmaz, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Yılmaz, taleplerin imkanlar dahilinde çözüme kavuşturulacağını belirtti.

Yılmaz, köyde yaşayan Kıbrıs gazisi Enver Can'ı da ziyaret etti.

Topraksız tarım serasında üretim yapan Ebubekir Yavuz'u da ziyaret eden Yılmaz, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
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