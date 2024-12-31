Kaymakam Türkmen, Göllüce Köyü'ndeki Kur'an Kursunu Ziyaret Etti

Akıncılar Kaymakamı Musa Türkmen, Göllüce köyünde açılan Kur'an kursunu ziyaret etti.

Köyde İlçe Müftülüğü ve köy halkının katkılarıyla 4-6 yaş çocuklar ile kadınlar için Kur'an kursu açıldı.

Ziyarette kurstaki öğrencilerle bir araya gelen Türkmen, kurs faaliyetlerine yönelik İlçe Müftüsü Fettah Odabaşı'dan bilgi aldı.

Kaymakam Türkmen, ziyaretinin ardından Kur'an kursu öğreticilerine teşekkür ederek, öğrencilere başarı diledi.