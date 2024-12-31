Kaymakam Türkmen, Göllüce Köyü'ndeki Kur'an Kursunu Ziyaret Etti
Akıncılar Kaymakamı Musa Türkmen, Göllüce köyünde açılan Kur'an kursunu ziyareti sırasında öğrencilerle bir araya geldi ve kurs faaliyetleri hakkında bilgi aldı.
Akıncılar Kaymakamı Musa Türkmen, Göllüce köyünde açılan Kur'an kursunu ziyaret etti.
Köyde İlçe Müftülüğü ve köy halkının katkılarıyla 4-6 yaş çocuklar ile kadınlar için Kur'an kursu açıldı.
Ziyarette kurstaki öğrencilerle bir araya gelen Türkmen, kurs faaliyetlerine yönelik İlçe Müftüsü Fettah Odabaşı'dan bilgi aldı.
Kaymakam Türkmen, ziyaretinin ardından Kur'an kursu öğreticilerine teşekkür ederek, öğrencilere başarı diledi.
Kaynak: AA / Kazım Perçin - Güncel