Kaymakam Tuğçe Yılmaz, Muhtarlar Günü'nde Muhtarlarla Buluştu
Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarlarla bir araya gelerek Türk bayrağı rozetleri hediye etti ve muhtarların vatandaşla devlet arasındaki önemine vurgu yaptı.
Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, muhtarlarla buluştu.
Kaymakam Yılmaz, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla köy ve mahalle muhtarlarını makamında kabul etti.
Muhtarlara Türk bayrağı rozetini hediye eden Yılmaz, vatandaşla devlet arasındaki en yakın bağı oluşturan muhtarların gününü kutladığını belirtti.
Buluşmada, Belediye Başkanı Şeref Çakar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Dursun Kara da yer aldı.
Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel