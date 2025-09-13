Kaymakam Özgür Pelvan Mahalle Muhtarlarıyla Bir Araya Geldi
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi kaymakamı Özgür Pelvan, merkez mahalle muhtarlarını dinleyerek sorunların çözümü için gayret göstereceğini söyledi.
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi kaymakamı Özgür Pelvan, merkez mahalle muhtarlarının sorunlarını dinledi.
Fatih Mahallesi Muhtarı Mustafa Gün, Başpınar Mahallesi Muhtarı Abubekir Koç ve Zafer Mahallesi Muhtarı Mehmet Demirbağ, Kaymakam Pelvan'ı makamında ziyaret etti.
Pelvan, mahallelerindeki sorunları ileten muhtarlara teşekkür etti, sorunların çözümü noktasında gayret göstereceklerini belirtti.
Kaynak: AA / Selim Sonkaya - Güncel