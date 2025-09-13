Haberler

Kaymakam Özgür Pelvan Mahalle Muhtarlarıyla Bir Araya Geldi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi kaymakamı Özgür Pelvan, merkez mahalle muhtarlarını dinleyerek sorunların çözümü için gayret göstereceğini söyledi.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi kaymakamı Özgür Pelvan, merkez mahalle muhtarlarının sorunlarını dinledi.

Fatih Mahallesi Muhtarı Mustafa Gün, Başpınar Mahallesi Muhtarı Abubekir Koç ve Zafer Mahallesi Muhtarı Mehmet Demirbağ, Kaymakam Pelvan'ı makamında ziyaret etti.

Pelvan, mahallelerindeki sorunları ileten muhtarlara teşekkür etti, sorunların çözümü noktasında gayret göstereceklerini belirtti.

Kaynak: AA / Selim Sonkaya - Güncel
Arda Güler'den 90'a füze

Neler yapıyorsun öyle Arda!
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir'deki karakol saldırısında 16 yaşındaki saldırgan ve babası da dahil 7 kişi tutuklandı

İki polisimizi şehit eden saldırgan hakkında karar verildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.