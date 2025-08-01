Kaymakam Özbalta, Yaz Kur'an Kursu Öğrencileriyle Piknikte Buluştu

Kaymakam Özbalta, Yaz Kur'an Kursu Öğrencileriyle Piknikte Buluştu
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Ladik Kaymakamı Muhammet Özbalta, yaz Kur'an kursu öğrencileri ile bir araya gelerek keyifli bir piknik gerçekleştirdi. Pikniğe Akpınar Mahallesi Muhtarı da katıldı.

Ladik Kaymakamı Muhammet Özbalta, yaz Kur'an kursu öğrencileriyle piknikte bir araya geldi.

Kaymakam Özbalta, İlçe Müftülüğü koordinesinde Akpınar Mahallesi Hacı Rıfat Camisi yaz Kur'an kursunu ziyaret ederek, kurs öğrencileri ile piknik yaptı.

Özbalta, çocuklarla ilgilenerek güzel bir gün geçirmelerini sağladı.

Pikniğe Akpınar Mahallesi Muhtarı Recep Altuntaş da katıldı.

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Kaynak: AA / İsmail Ergül - Güncel
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