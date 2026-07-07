Haberler

Malik Çalışır Zara Kaymakamı Olarak Göreve Başladı

Malik Çalışır Zara Kaymakamı Olarak Göreve Başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ağrı Vali Yardımcılığından Zara Kaymakamlığına atanan Malik Çalışır, göreve başladı. İlçe protokolü tarafından karşılanan Çalışır, ilk ziyaretini şehitliğe yaparak, kaymakamlık kapısının herkese açık olduğunu vurguladı.

Zara Kaymakamlığına atanan Malik Çalışır, görevine başladı.

Ağrı Vali Yardımcılığı görevinden Zara Kaymakamlığına atanan Çalışır, Zara Hükümet Konağı önünde ilçe protokolü ve kurum amirleri tarafından karşılandı.

Çalışır, göreve başlamasının ardından ilk olarak şehitliği ziyaret etti.

Kaymakamlık makamının halka hizmet kapısı olduğunu belirten Çalışır, makam kapısının her zaman vatandaşlara sonuna kadar açık olduğunu belirtti.

Kaynak: AA / İbrahim Özel
Tarihi NATO Zirvesi'ne dakikalar kaldı! Bakan Fidan'dan heyecanlandıran mesaj geldi, işte tüm detaylar

Zirveye dakikalar kala ilk kare geldi! Bakan Fidan'ın bir mesajı var
Kolombiya'da seçim krizi büyüyor! İsrail müdahalesi iddiası

Seçim krizi büyüyor! İsrail iddiası ülkeyi ayağa kaldırdı
İki gence mezar olmuştu: Otomobilin sürücüsü alkollü çıktı!

İki gence mezar olan otomobilin sürücüsü alkollü çıktı
Nemrut Krater Gölü'nde kelebek şöleni

Mest eden kareler! Bu görüntüler Türkiye'nin doğusundan
Hindistan'da 12 yaşındaki kıza tecavüz edip öldüren cani linç edildi

Ülkeyi ayağa kaldıran vahşet: Küçücük kıza yaptıkları cezasız kalmadı
Muş'ta Afrika'yı andıran manzaralar

Burası Afrika değil Türkiye...
Gösterdikleri tolerans işe yaramadı! Belçika, ABD'yi paramparça etti

Gösterdikleri tolerans işe yaramadı! ABD'yi paramparça ettiler
Trump'ın ekibinden ilk üst düzey konuk Esenboğa'ya indi, hemen çay ikram edildi

ABD'den ilk üst düzey konuk! İkramlar arasından tercihi mest etti