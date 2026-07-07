Malik Çalışır Zara Kaymakamı Olarak Göreve Başladı
Ağrı Vali Yardımcılığından Zara Kaymakamlığına atanan Malik Çalışır, göreve başladı. İlçe protokolü tarafından karşılanan Çalışır, ilk ziyaretini şehitliğe yaparak, kaymakamlık kapısının herkese açık olduğunu vurguladı.
Zara Kaymakamlığına atanan Malik Çalışır, görevine başladı.
Ağrı Vali Yardımcılığı görevinden Zara Kaymakamlığına atanan Çalışır, Zara Hükümet Konağı önünde ilçe protokolü ve kurum amirleri tarafından karşılandı.
Çalışır, göreve başlamasının ardından ilk olarak şehitliği ziyaret etti.
Kaymakamlık makamının halka hizmet kapısı olduğunu belirten Çalışır, makam kapısının her zaman vatandaşlara sonuna kadar açık olduğunu belirtti.
Kaynak: AA / İbrahim Özel