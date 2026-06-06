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Kaymakam Canpolat'tan KKKA hastalığı şüphesiyle yaşamını yitiren öğrencinin ailesine ziyaret

Kaymakam Canpolat'tan KKKA hastalığı şüphesiyle yaşamını yitiren öğrencinin ailesine ziyaret
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Sorgun Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi şüphesiyle hayatını kaybeden 15 yaşındaki lise öğrencisi Mehmet Akkaya'nın ailesini ziyaret ederek başsağlığı diledi ve artan kene vakalarına karşı vatandaşları uyardı.

Sorgun Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat, önceki gün Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 15 yaşındaki çocuğun ailesine başsağlığı ziyaretinde bulundu.

Osman Çavuş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Mehmet Akkaya'nın ailesini ziyaret eden Kaymakam Canpolat, öğrenciye Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dileğinde bulundu.

Canpolat, son zamanlarda artan kene vakalarına karşı vatandaşları uyararak, araziden, piknikten, hayvan otlatmaktan dönen vatandaşların, mutlaka giysilerini ve vücutlarını kontrol etmelerini, böyle bir durumla karşılaşılmasında ise en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalarını istedi.

Kaynak: AA / Şahin Özmen
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