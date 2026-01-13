Haberler

Kaymakam İnce'den Şehit Ailesine Ziyaret

Güncelleme:
Orta Kaymakamı Ökkeş Yusuf İnce, şehadetinin yıl dönemi dolayısıyla jandarma er Satılmış Boybaş'ın ailesini ziyaret etti.

Erzurum'un Hınıs ilçesinde 1997 yılında şehit olan jandarma er Satılmış Boybaş'ın TOKİ konutlarında yaşayan ailesini ziyaret eden Kaymakam İnce ile beraberindekiler, anne Fadime baba Mehmet Boybaş ile görüştü.

Şehitlerin emanetlerine sahip çıkmanın devlet ve millet olarak en büyük sorumluluklarından biri olduğunu vurgulayan İnce, şehit Boybaş'ı rahmet ve minnetle andı.

Aile de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA / Mehmet Demirci - Güncel
