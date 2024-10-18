Kaymakam İbrahim Ergin, Akkoşan ve Sulubü köylerini ziyaret etti

Karakeçili Kaymakamı İbrahim Ergin, Akkoşan ve Sulubü köylerini ziyaret ederek muhtarlardan bilgi aldı.

Akkoşan köyü muhtarı Mehmet Demirel tarafından karşılanan Ergin, yapımı devam eden kilit parke çalışmalarını yerinde inceledi.

Köyün sorunları hakkında Demirel'den bilgi alan Ergin, köylerin sorunlarının en kısa zamanda çözüme kavuşturulacağını belirtti.

Ardandan Sulubük köyünü ziyaret eden Ergin, muhtar Oktay Demir'den köyle ilgili bilgi aldı.

Burada ev ziyaretlerinde de bulunan Ergin, vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Kaymakam Ergin, köylerin sorunlarını çözüme kavuşturarak rahat bir yaşam sürdürülebilmesi için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini ifade etti.