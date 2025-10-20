Kaymakam Gürçam'dan 'Yalnız Değilsiniz Projesi' Ziyareti

Suluova Kaymakamı Şafak Gürçam, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından uygulanan "Yalnız Değilsiniz Projesi" kapsamında, 86 yaşındaki Nadire Arabacı'yı ziyaret etti.

Vatandaş odaklı çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Kaymakam Gürçam, ilçe sınırlarında ikamet eden 70 yaş üstü tek yaşayan, SYDV'den engelli veya yaşlı aylığı alan vatandaşların, ilçedeki kamu kurumları personellerince her ay ziyaret edilip ihtiyaçları giderilerek devletin her daim yanlarında olduğunu ve yalnız olmadıklarını hissettirmek amacıyla "Yalnız Değilsiniz Projesi" çalışması yürüttüklerini söyledi.

Ziyarette yer alan SYDV personelleri de, Arabacı'nın istek ve taleplerini dinledi