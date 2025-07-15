Kaymakam Fidan Bozkır Karaahmetli Köyünü Ziyaret Etti

Kaymakam Fidan Bozkır Karaahmetli Köyünü Ziyaret Etti
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Bahşılı Kaymakamı Fidan Bozkır, Karaahmetli köyünde kilit parke çalışmaları ve lavanta bahçesini ziyaret etti. Hane ziyaretlerinde bulunarak vatandaşlarla sohbet eden Bozkır, talepleri dinledi ve muhtarlık binasında köy halkıyla bir araya geldi.

Bahşılı Kaymakamı Fidan Bozkır, Karaahmetli köyünü ziyaret ederek incelemede bulundu.

Kaymakam Bozkır, köydeki kilit parke döşeme çalışmalarını yerinde inceleyerek, yetkililerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Köyde bulunan lavanta bahçesini de ziyaret eden Bozkır, ardından hane ziyaretlerinde bulunarak vatandaşlarla sohbet etti ve taleplerini dinledi.

Bozkır, daha sonra muhtarlık binasında köy halkıyla bir araya geldi.

Ziyaretlerde Bozkır'a, bazı kurum amirleri de eşlik etti.

Kaynak: AA / Ahmet Yaman - Güncel
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