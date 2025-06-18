Kaymakam Barış Aytürk Çıldır'dan Ayrıldı
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Güdül Kaymakamı olarak atanan Barış Aytürk, Çıldır ilçesinden ayrıldı. Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, Aytürk'e hizmetleri için teşekkür etti.
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Ardahan'ın Çıldır ilçesine atanan Güdül Kaymakamı Barış Aytürk, ilçeden ayrıldı.
Kaymakam Aytürk'ü, Belediye Başkanı Mehmet Doğanay makamında ziyaret ederek vedalaştı.
Başkan Doğanay, Aytürk'e ilçeye hizmetleri dolayısıyla teşekkür etti.
Kaymakamlık personeliyle de vedalaşan Kaymakam Doğanay, daha sonra ilçeden ayrıldı.
Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel